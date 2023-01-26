السوبر السعودي: الاختبار الأقوى لرونالدو مع النصر

يترقب عشاق كرة القدم في السعودية والعالم أجمع المواجهة الصعبة التي ستجمع بين فريقي الاتحاد والنصر، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي بشكلها الجديد، والمقرر لها مساء (الخميس) عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وتقام بطولة كأس السوبر السعودي، بمشاركة 4 فرق هي: الهلال، والنصر، والاتحاد، والفيحاء، كأول بطولة كأس سوبر سعودي بمشاركة 4 فرق، على غرار التجربة الإسبانية.
ويشارك الهلال باعتباره بطلًا لدوري المحترفين، والاتحاد وصيفًا له، والفيحاء كبطل كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يشارك النصر بعد أن حل ثالثًا في الدوري، في الوقت الذي تكرر فيه الهلال كبطل الدوري ووصيفًا للكأس.
وتخطف مباراة النصر والاتحاد الأنظار إليها، مساء (الخميس)، باعتبارها إحدى كلاسيكيات الكرة السعودية، وتحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، كما أنها ستحظى بمتابعة عالمية بتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ويخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اختباره الجدي الأول مع النصر، منذ قدومه الشهر الماضي بصفقة خيالية، حيث يعول عليه النصر لمعادلة رقم الهلال الذي يتربع على قائمة الفرق الأكثر تتويجًا في هذه البطولة بثلاثة ألقاب، وحصد أولى ألقاب الدون في ملاعب المملكة.
ويطلع الهلال إلى توسيع الفارق بينه وبين منافسيه، أما الفيحاء فيبحث عن ثاني بطولة له في تاريخه، بعد أن كان فاز ببطولة كأس خادم الحرمين في النسخة الماضية، أول بطولاته التاريخية.
وكان النصر خرج فائزاً في الظهور الرسمي الأول لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، (الأحد) أمام الاتفاق بهدف وحيد؛ ما أبقاه في صدارة دوري روشن السعودي، بفارق نقطة عن غريمه الهلال الذي لعب مباراة أكثر.
وكان نظام الكأس السوبر في السنوات الماضية عبارة عن مباراة واحدة تجمع بطلي الدوري والكأس، لكن بنظامها الجديد تسير على خطى مسابقة الكأس السوبر الإسبانية التي احتضنتها السعودية أخيراً بمشاركة أربعة أندية وتوّج برشلونة بلقبها.
موسم مميز للاتحاد والنصر
والتقى النصر والاتحاد هذا الموسم في الدوري المحلي، وانتهت المباراة التي شهدت طرد لاعب من كل فريق بالتعادل السلبي، علماً أن الاتحاد فاز الموسم الماضي ذهاباً وإياباً (3-1 و3-0).
ويعيش الفريقان موسماً مميزاً، حيث لم يتعرض كل منهما سوى لخسارة واحدة، على غرار الهلال. ويحتل الاتحاد حالياً المركز الثالث في الدوري بفارق نقطتين عن النصر بعد 14 مباراة، وبلغ الدور ربع النهائي لكأس الملك.
أما النصر، فيتربع على الصدارة وتأهل لربع نهائي كأس الملك، ولهذا سيرمي كل فريق بكل ثقله من أجل حسم بطاقة النهائي لصالحه، وكل منهما مؤهل لذلك في ظل وجود كم كبير من العناصر المميزة في الفريقين.
ويبرز في الاتحاد، هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله، والثلاثي البرازيلي رومارينيو داسيلفا وإيغور كورونادو والحارس مارسيلو غروهي والمصريان طارق حامد وأحمد حجازي. وفق “أخبار 24”.
بينما يضم النصر الأسطورة رونالدو الذي سيبلغ الثامنة والثلاثين نهاية الأسبوع المقبل، والبرازيلي تاليسكا متصدر ترتيب هدافي الدوري (12 هدفاً) ومواطنه لويز غوستافو إلى جانب الحارس الجديد الأرجنتيني أغوستين روسي بديل المصاب الكولومبي دافيد أوسبينا، وعبدالإله العمري، وعبدالرحمن غريب.