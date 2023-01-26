أول تعليق من “دياز” بعد الإقصاء من كأس السوبر السعودي

علق المدير الفني لفريق الهلال رامون دياز على خسارة فريقه أمام الفيحاء بهدف دون رد، والخروج من بطولة كأس السوبر السعودي.
وقال دياز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “الإصابات ساهمت في تذبذب مستوى الفريق، مع الإشارة إلى أننا نرتكب بعض الأخطاء التي يجب علينا تصحيحها”.
وأضاف: “الهلال لديه قوة شخصية وقدرة كبيرة للعودة لجادة الانتصارات، والوضع أمام الوداد البيضاوي في كأس العالم سيكون مختلفاً”.
وتابع: “لعبنا بأسلوبنا المعتاد، لكن في النهاية لم نوفق بالوصول لمرمى المنافس، وتسجيل هدف التعادل، خصوصاً بعد إهدار ضربة الجزاء”. وفق “أخبار 24”.
وأكمل: “لم تكن الخسارة بسبب تشبع اللاعبين من تحقيق البطولات في الأعوام الثلاثة الماضية”.
وأتم تصريحاته: “مباراة اليوم كنا نهاجم طوال شوطي اللقاء، لكن بخطأ واحد استقبلنا هدفاً ولم نتمكن من التعديل”.