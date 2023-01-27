بالفيديو.. “أمانة مكة” تعتزم التصريح لـ4 آلاف مبنى لإسكان مليوني حاج من الخارج

كشف متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، اليوم الجمعة، عن وجود إقبال كبير من المواطنين للحصول على تراخيص تأجير منازلهم للحجاج، خلال موسم الحج المقبل.
وأوضح في حديثه لقناة “الإخبارية” أن الأمانة تستهدف التصريح لـ4 آلاف مبنى بإجمالي 500 ألف غرفة تستوعب مليونَيْ حاج من الحجاج القادمين من الخارج.
وأشار إلى أن الفترة المحددة لاستقبال طلبات استخراج التصاريح، إذا انتهت ولم يستكمل العدد المطلوب، ربما يتم تمديدها حتى الوصول للرقم المستهدف. وفق “أخبار 24”.
وبين زيتوني أن هناك اشتراطات ومواصفات محددة في المواقع التي يتم التصريح لها، حيث لن يصرح للفلل والاستراحات في إسكان الحجاج.
فيديو | متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ #برنامج_120:
سيتم التصريح لـ 4 آلاف مبنى و500 ألف غرفة تستوعب مليوني حاج مخصصة لحجاج الخارج#الإخبارية pic.twitter.com/vynwMITDjK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 27, 2023