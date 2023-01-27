أمانة الرياض توقع 4 عقود استثمارية مع القطاع الخاص

وقعت أمانة منطقة الرياض اليوم (الجمعة)، 4 عقود استثمارية في اليوم الختامي لأعمال ملتقى الاستثمار البلدي “فرص تصنع المستقبل”.
وتهدف تلك العقود إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية الرقمية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسكان، إلى جانب تشغيل وتنظيم نشاط عربات الأطعمة في المدينة.
وأبرمت الأمانة عقدًا استثماريًا مع شركة الاتصالات السعودية stc لمدة 25 سنة، بغرض إنشاء مركز بيانات يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتهدف الاتفاقية الثانية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بالمدينة، وتطوير وتحسين المرافق العامة.
وتضمنت الاتفاقية الثالثة عقدًا استثماريًا لمدة 25 سنة، بهدف توفير الخدمات لكامل نطاقات الأحياء، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم مساهمته في تطوير وتنمية المدينة. وفقاً لـ”أخبار 24″.
كما وقعت الأمانة عقدًا استثماريًا بهدف تنظيم نشاط عربات الأطعمة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدينة، إلى جانب تهيئة 512 موقعًا في نطاق العاصمة.