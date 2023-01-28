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جديد المحليات > قطر تطبق نظام التأمين الصحي على الزائرين بداية من فبراير المقبل
28/01/2023   9:49 م

قطر تطبق نظام التأمين الصحي على الزائرين بداية من فبراير المقبل

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أعلنت قطر، اليوم (السبت)، بَدْء تطبيق إلزام تغطية الزائرين للبلاد بنظام التأمين الصحي فبراير المقبل.

وأوضحت وزارة الصحة القطرية، أنه سيتم تغطية الزائرين بوثيقة التأمين الصحي الصادرة من الشركات المسجلة لديها، مشيرة إلى أنها ستغطي خدمات الرعاية الصحية الأساسية، المتمثلة في خدمات الطوارئ والحـوادث فقط.

وأضافت أن قسط وثيقة التأمين الإلزامية للتأشيرة المفردة لمدة 30 يوما، يبلغ سعره 50 ريالًا قطريًا عند الإصدار الأوليّ وفي كل مرة يتم فيها تمديد سمة الزيارة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى إمكانية الحصول على وثيقة تأمين صحي تغطي خدمات إضافية، إلا أن أقساط هذه الوثائق تختلف حسب شركات التأمين.

قطر تطبق نظام التأمين الصحي على الزائرين بداية من فبراير المقبل

جديد المحليات
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