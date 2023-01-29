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جديد المحليات > “معلقاتنا امتداد أمجاد” .. مسرحية شعرية غنائية بمناسبة يوم التأسيس
29/01/2023   10:54 م

“معلقاتنا امتداد أمجاد” .. مسرحية شعرية غنائية بمناسبة يوم التأسيس

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كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد اليوم الأحد عن عمل مسرحي بعنوان “معلقاتنا امتداد أمجاد”، والمقرر عرضه بمناسبة يوم التأسيس الموافق 22 فبراير المقبل.
وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إن العمل المسرحي بدأ من حيث انتهى الآخرون، وهو ما ساعد على التقدم بشكل ملحوظ في وقت قياسي.
من جهته أوضح الملحن الأمير أحمد بن سلطان “سهم”، أنه تشرف بأن يقوم بمهمة تأليف المعلقات الخاصة بالعمل المسرحي موسيقياً بشكل حداثي بناء على رغبة الأمير عبدالرحمن بن مساعد، معرباً عن سعادته بهذا التكليف. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن العمل المسرحي “معلقاتنا امتداد أمجاد” يضم نخبة من الشعراء والكتاب السعوديين، كما أنه يجمع عددا من المطربين.

#عاجل#معلقاتنا_امتداد_أمجاد .. مسرحية شعرية غنائية يشارك فيها نخبة من الشعراء بمناسبة #يوم_التأسيس pic.twitter.com/zcLRaCc6hc

“معلقاتنا امتداد أمجاد” .. مسرحية شعرية غنائية بمناسبة يوم التأسيس

جديد المحليات
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