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جديد المحليات > كان حلماً وتحقق.. سائقات قطار الحرمين السعوديات يتحدثن عن تجربتهن
29/01/2023   10:54 م

كان حلماً وتحقق.. سائقات قطار الحرمين السعوديات يتحدثن عن تجربتهن

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أبدعت سائقات قطار الحرمين في عملهن بعد أن تولين قيادة القطارات وتربعن على المقعد الأول، وأدين عملهن على أفضل وجه، وهو شيء نال إعجاب مستقلي القطارات.

وروت إحدى سائقات القطار “رهيم عزوز” موقفا عندما تفاجأت راكبة في نهاية الرحلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلمت أن هذه الفتاة السعودية هي من قادت القطار.

ورأت سائقة أخرى “ثراء علي” أن أول يوم عمل لها كان بمثابة الحلم، خاصة عند دخول كابينة القيادة ومواجهة الطريق أمامها مع حركة القطار بسرعة فائقة في أحد أسرع 8 قطارات في العالم. وفق “أخبار 24”.

من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للسكك الحديدية “سار” ريان الحربي، إن التحديات التي قد تواجهتها السائقات متشابهة لما يواجهه الرجال، وليس هناك تحدٍ خاص لهن، بل تمتعن بكفاءة عالية وأثبتن جدارتهن أثناء التدريب والتأهيل.

ويمر القطار على محطات رابغ ومطار الملك عبدالعزيز ومحطة مدينة جدة، حيث وصل عدد السائقات اللائي تأهلن لدى شركة “سار”32 سائقة بتدريب استمر لمدة سنة كاملة.

كان حلماً وتحقق.. سائقات قطار الحرمين السعوديات يتحدثن عن تجربتهن

جديد المحليات
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