الحائلي: حققنا أولى بطولات الموسم.. ونواصل المشوار بقتالية اللاعبين

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، رسالة إلى جماهير فريقه، بعد التتويج بلقب بكأس السوبر السعودي، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه مساء الأحد، على نظيره الفيحاء بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
وقال الحائلي: “الحمد لله على فضله وتوفيقه بتحقيق أولى بطولات الموسم، وبإذنه تعالى نواصل المشوار بوقفتكم يا سوبر الجماهير في كل ملعب، وبإخلاص وقتالية إخواني اللاعبين الذين تعاهدوا على تطويع البطولة وإسعادكم”.
وأوضح الحائلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد التتويج بلقب السوبر السعودي: “سنواصل أنا وزملائي في مجلس الإدارة العمل على تذليل كافة العقبات ولن ندخر جهداً أو مالاً”.
وسجل هدفي الاتحاد النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، الأول جاء مبكراً في الدقيقة 3، مستغلاً تمريرة خلف دفاع الفيحاء؛ ليترجمها لهدف داخل الشباك، والهدف الثاني جاء في الدقيقة 48، بعد ما استغل كرة عرضية من زميله كورنادو ليحولها برأسية متقنة في المرمي بعد خروج حارس الفيحاء بشكل خاطئ. وفق “أخبار 24”.
وجاء تتويج فريق الاتحاد بلقب السوبر السعودي، لينهي ما يقرب من 5 أعوام صام فيها الفريق عن البطولات، حيث يعود آخِر تتويج للاتحاد ليوم 12 مايو 2018 عندما توج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين وذلك على حساب الفيصلي بنتيجة 3-1.
الحمد لله على فضله وتوفيقه بتحقيق أول بطولات الموسم، وبإذنه تعالى نواصل المشوار بوقفتكم يا سوبر الجماهير في كل ملعب، وبإخلاص وقتالية إخواني اللاعبين الذين تعاهدوا على تطويع البطولة وإسعادكم، وسنواصل أنا وزملائي في مجلس الإدارة العمل على تذليل كافة العقبات ولن ندخر جهداً أو مالاً pic.twitter.com/1Tvv9yqIEQ
— أنمار الحائلي (@Anmar_Alhailae) January 29, 2023