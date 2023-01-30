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جديد المحليات > “العلا للتطوير” تطلق عملياتها التشغيلية لدعم وتطوير المشاريع بالعلا
30/01/2023   1:56 م

“العلا للتطوير” تطلق عملياتها التشغيلية لدعم وتطوير المشاريع بالعلا

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أطلقت شركة العلا للتطوير، عملياتها التشغيلية لدعم وتطوير محافظة العلا، وذلك من خلال التطوير العقاري وإدارة الأصول وفق إستراتيجية استثمارية طويلة المدى.

وستوفر الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة فرص عمل، وفرصاً للشركات والمجتمعات المحلية مع الحفاظ على واحد من أكبر وأقدم المواقع الثقافية في العالم.

وتشمل مشاريع شركة العلا أكثر من 7.5 ألف وحدة فندقية، و5 آلاف وحدة سكنية، وتجمّع للموظفين يضم أكثر من ألف وحدة، ووحدات صناعية، وبنية تحتية مساندة، وستعمل الشركة مع خبراء محليين ودوليين في الهندسة المعمارية، والبناء، والتصميم، والحفاظ على التراث.

وتسهم شركة العلا للتطوير في تحويل المدينة التاريخية إلى وجهة سياحية عالمية، وستدعم تطوير وتشغيل محفظة عالمية من البنى التحتية من أصول الضيافة والأصول السكنية والتجزئة والتجارية والصناعية.

يشار إلى أن إستراتيجية الشركة تتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات في تطوير وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، التي تسهم في توفير أثر اقتصادي شامل يعزز نمو الناتج المحلي وازدهار القطاع الخاص وتحسين جودة الحياة.  وفق “أخبار 24”.

“العلا للتطوير” تطلق عملياتها التشغيلية لدعم وتطوير المشاريع بالعلا

جديد المحليات
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