فريق طبي بمدينة “سعود الطبية” ينقذ حياة مقيم تعرض للإصابة في القلب

نجح فريق طبي من مدينة الملك سعود الطبية، في إنقاذ حياة مقيم تعرض للإصابة في منطقة الصدر.
وأوضحت المدينة الطبية أنه جرى نقل المريض بشكلٍ عاجل لطوارئ المدينة الطبية؛ حيث كانت حالته خلالها غير مستقرة مع هبوط في الدورة الدموية واختلال للوعي مع وجود انتفاخ في الأوردة الوداجية، بضغط يصل إلى 60/43.
وأكدت الأشعة الصوتية وجود تجمع دموي حول القلب في تجويف التامور مع وجود استرواح هوائي حول الرئة اليسرى، ليتم نقله مباشرة إلى غرفة العمليات بواسطة الفريق الطبي، مبينة أن المريض تحسن وغادر العناية المركزة بعد يومين وهو بصحة جيدة. وفق “أخبار 24”.