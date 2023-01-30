أمانة العاصمة المقدسة تدعو متخصصي الإعاشة بموسم الحج لتحديث بياناتهم

دعت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للتراخيص وسلامة الغذاء، اليوم (الاثنين)، عموم الشركات والمتخصصين في التموين والإعاشة والراغبين في تقديم خدمات التغذية والتموين والإعاشة بموسم الحج، لضرورة تحديث بياناتهم عبر منصة مركز معلومات الإعاشة، تمهيدًا لبدء استقبال الطلبات.
وأوضحت الأمانة أنه سيتم استقبال الطلبات بعد استيفاء المتطلبات واستكمال الإجراءات التي تخول لأصحاب تلك المنشآت تقديم خدمات الإعاشة والتموين خلال موسم الحج، ولضمان اختيار أفضل المؤسسات المتخصصة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي حرصًا من الأمانة على تقديم وجبات الإعاشة لضيوف الرحمن بالطرق الصحية الآمنة.