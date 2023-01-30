منحت مؤسسة التعليم STRIVE Prep في ولاية كولورادو الأمريكية، خريجة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وأخصائية التعليم السعودية رواء أبو السمح، لقب “سفيرة التعليم” كونها واحدة من أفضل المعلمين في مدينة دينفر.
وكشفت رواء لـ”أخبار 24″ أنها حصلت على اللقب بناء على السمات القيادية التي تميّزت بها ولاحظوها عليها، مثل الشغف والاجتهاد والمرونة في بيئة العمل التي تُعتبر بيئة متنوعة الثقافات واللغات.
وأشارت إلى أنها تعمل حاليا كرئيسة قسم في نفس مؤسسة التعليم STRIVE Prep، حيث تقوم بتدريب عدد من المعلمين، بالإضافة إلى تصميم برامج وخطط تعليمية مقننة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت أن أهمية عملها كأخصائية تعليم هي إغلاق الفجوة التعليمية لدى هؤلاء الطلبة بعد استخدام خطط دراسية فردية وبرامج تأهيلية تساعدهم على الدخول للجامعات والحصول على وظائف بعد تخرجهم.
وتابعت بأنها تستكمل حالياً برنامج الدكتوراه في القيادة والسياسة التعليمية في جامعة دينفر الأمريكية، وتطمح للمساهمة في تطوير البرامج التعليمية والخطط الاستراتيجية والأفكار البناءة في المملكة.
مبتعثة سعودية تحصل على لقب “سفيرة #التعليم” في #أمريكا https://t.co/JwRSv3M9Vq pic.twitter.com/QeXMmAVSsU
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 30, 2023