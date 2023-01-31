منع المؤسسات الصحية من احتجاز الجثامين والمرضى بسبب المطالبات المالية

نبهت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض بعدم جواز احتجاز الجثامين والمرضى وكذلك الأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية.
وذكرت أن المادة الثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية تنص على أن تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفى وليس مشروط بأي إجراء مالي.
وأضافت أنه لا يحق للمؤسسة الصحية مقابل مطالبات مالية الإلزام بتوقيع سندات مالية، أو الاحتفاظ بجثث المتوفين، أو احتجاز المواليد والمرضى وعدم السماح لهم بالخروج مقابل مستحقات مالية عليهم، أو الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية مقابل مستحقات مالية. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن الوزارة تقوم بجولات رقابية وإحالة المخالفات إلى اللجان المختصة للمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها، داعية الجميع للإبلاغ عن مثل هذه المخالفات من خلال الاتصال على الرقم 937.