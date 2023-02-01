28 ألف إصابة عمل في المملكة خلال 2022.. والرياض الأعلى

انخفض المؤشر الاستراتيجي لإصابات العمل بالمملكة بنسبة 8% لكل 100 ألف مشترك؛ وذلك مقارنة بالعام 2021.
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خلال تقريرها الخاص بإصابات العمل، أنّه تم تسجيل أكثر من 28 ألف إصابة، خلال عام 2022، حيث كان الذكور الأكثر تعرضاً لإصابات العمل بواقع 27 ألف إصابة،
وسجلت إصابات العمل للفئة العمرية 35-39 سنة الرقم الأعلى بين الفئات العمرية الأخرى بواقع 5.5 ألف إصابة عمل، فيما سجلت الفئة العمرية 15-19 سنة الفئة العمرية الأقل تعرضاً لإصابات العمل بواقع 105 إصابات.
وأوضح التقرير أنّ منطقة الرياض سجلت العدد الأكبر في إصابات العمل بواقع 8.3 ألف، فيما سجلت الجوف الأقل تسجيلاً لإصابات العمل بواقع 109 إصابات.
وجاء قطاع البناء والتشييد الأعلى تسجيلاً لإصابات العمل بما يقرب من 10 آلاف إصابة، تلاه قطاع الصناعات التحويلية حيث سجل 6.6 إصابة، وجاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة ثالثاً بواقع 3.6 ألف إصابة.
وعن تصنيف إصابات العمل حسب المهن أوضح التقرير أن مهن الخدمات جاءت أولاً بعدد 13.4 ألف إصابة تليها المهن الهندسية المساعدة بواقع 8.5 ألف إصابة. وفق “أخبار 24”.
وعن تصنيف إصابة العمل حسب نوع الإصابة بيّن التقرير أن عدد الإصابات الأعلى جاء بسبب التعرض لقوى ميكانيكية غير حية بواقع 14.2 ألف إصابة، تلتها الإصابات بسبب السقوط بواقع 9 آلاف إصابة، فيما حلت الإصابات بسبب الحوادث المرورية ثالثاً بعدد 2.4 ألف إصابة.