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جديد المحليات > هيئة الاتصالات” تمدد استقبال الأجهزة الإلكترونية ضمن مبادرة “دور جهازك” حتى نهاية مارس
01/02/2023   7:21 م

هيئة الاتصالات” تمدد استقبال الأجهزة الإلكترونية ضمن مبادرة “دور جهازك” حتى نهاية مارس

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أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، اليوم (الأربعاء)، تمديد مبادرة “دور جهازك” ومواصلة استقبال الأجهزة الإلكترونية من العموم حتى 30 مارس القادم؛ وذلك عقب إسهامهم بأكثر من 60 ألف جهاز حتى الآن.

وأوضحت أن الأجهزة التي تشملها المبادرة هي الهواتف المتنقلة، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الهاتف الثابت، والمودم، والحاسب الآلي المكتبي، والمحمول، والطابعات.

وأشارت الهيئة إلى أن تفاعل الأفراد مع هذه المبادرة يكشف حجم الوعي بأهمية الاستدامة البيئية لدى المجتمع، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه أفراده، مؤكدة أن المبادرة شهدت تفاعلاً من قبل العديد من الجهات في قطاع الأعمال. وفق “أخبار 24”.

هيئة الاتصالات” تمدد استقبال الأجهزة الإلكترونية ضمن مبادرة “دور جهازك” حتى نهاية مارس

جديد المحليات
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