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جديد المحليات > تنبيهات برياح وأتربة وضباب على 7 مناطق بينها الرياض
03/02/2023   12:55 م

تنبيهات برياح وأتربة وضباب على 7 مناطق بينها الرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات جديدة بتأثر أجواء عدة مناطق اليوم (الجمعة) برياح نشطة وأتربة مثارة وضباب.

وحذر المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ بمدى الرؤية حتى الساعة الـ 6 مساءً على الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء والدرعية والمزاحمية والحريق والخرج والأفلاج والسليل ووادي الدواسر بمنطقة الرياض.

ونوه إلى أن التنبيهات تتضمن تأثر أجزاء من منطقة المدينة المنورة برياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ 6 مساءً، وكذلك الخرمة والموية وتربة ورنية والطائف وميسان بمنطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى استمرار تكوّن الضباب مع تدني مدى الرؤية في مناطق مكة المكرمة والباحة والشرقية والجوف والحدود الشمالية حتى الساعة الـ 9 صباحاً. وفق “أخبار 24”.

تنبيهات برياح وأتربة وضباب على 7 مناطق بينها الرياض

جديد المحليات
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