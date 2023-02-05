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جديد المحليات > بـ30 منحوتة لفنانين من 20 دولة.. “ملتقى طويق للنحت” يستقبل زواره
05/02/2023   11:41 ص

بـ30 منحوتة لفنانين من 20 دولة.. “ملتقى طويق للنحت” يستقبل زواره

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يستقبل معرض ملتقى طويق للنحت 2023، زواره اليوم (الأحد)، في “درة الرياض”، حيث يعرض 30 منحوتة من أحجار مناطق المملكة، أبدع في نحتها 30 فنانًا من 20 دولة حول العالم.

ويعدُ ملتقى طويق للنحت أحد برامج “مشروع الرياض آرت” الذي يعد واحدًا من مشروعات الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقالت مديرة الملتقى سارة الرويتع، إن برنامج الملتقى يتضمن جلسات حوارية متنوعة في المجالات الفنية والثقافية، مبينة أنه تم في المنحوتات الفنية استخدام أحجار النحت من أرض المملكة للمرة الأولى، وتحديدًا حجر “الجرانيت” و”حجر الرياض”.

وأضافت أن الفنانين أبدعوا في تحويل الكتل الصخرية إلى أعمال فنية إبداعية، ليظهر ذلك الاختيار مدى ثراء أرض المملكة، وما تتميز به من قيمة جغرافية فريدة.

وأبانت أن المعرض يستقبل الزوار اليوم الأحد من الواحدة ظهراً وحتى العاشرة مساء، ومن الغد سيستقبل الزوار من الساعة الرابعة عصرًا، وحتى العاشرة مساءً، لافتة إلى أن زيارة المعرض لا تتطلب إجراء حجز مسبق.

معرض ملتقى طويق للنحت 2023، زواره اليوم (الأحد)، في "درة الرياض"، حيث يعرض 30 منحوتة من أحجار مناطق المملكة، أبدع في نحتها 30 فنانًا من 20 دولة حول العالم.

معرض ملتقى طويق للنحت 2023، زواره اليوم (الأحد)، في "درة الرياض"، حيث يعرض 30 منحوتة من أحجار مناطق المملكة، أبدع في نحتها 30 فنانًا من 20 دولة حول العالم.

معرض "ملتقى طويق للنحت

معرض "ملتقى طويق للنحت

وفق “أخبار 24”.

بـ30 منحوتة لفنانين من 20 دولة.. “ملتقى طويق للنحت” يستقبل زواره

جديد المحليات
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