بـ30 منحوتة لفنانين من 20 دولة.. “ملتقى طويق للنحت” يستقبل زواره

يستقبل معرض ملتقى طويق للنحت 2023، زواره اليوم (الأحد)، في “درة الرياض”، حيث يعرض 30 منحوتة من أحجار مناطق المملكة، أبدع في نحتها 30 فنانًا من 20 دولة حول العالم.
ويعدُ ملتقى طويق للنحت أحد برامج “مشروع الرياض آرت” الذي يعد واحدًا من مشروعات الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقالت مديرة الملتقى سارة الرويتع، إن برنامج الملتقى يتضمن جلسات حوارية متنوعة في المجالات الفنية والثقافية، مبينة أنه تم في المنحوتات الفنية استخدام أحجار النحت من أرض المملكة للمرة الأولى، وتحديدًا حجر “الجرانيت” و”حجر الرياض”.
وأضافت أن الفنانين أبدعوا في تحويل الكتل الصخرية إلى أعمال فنية إبداعية، ليظهر ذلك الاختيار مدى ثراء أرض المملكة، وما تتميز به من قيمة جغرافية فريدة.
وأبانت أن المعرض يستقبل الزوار اليوم الأحد من الواحدة ظهراً وحتى العاشرة مساء، ومن الغد سيستقبل الزوار من الساعة الرابعة عصرًا، وحتى العاشرة مساءً، لافتة إلى أن زيارة المعرض لا تتطلب إجراء حجز مسبق.
بـ30 منحوتة لفنانين من 20 دولة.. معرض “ملتقى طويق للنحت” يستقبل زواره اليوم #طويق_للنحتhttps://t.co/UG5Jgt1DuD pic.twitter.com/KprhTUKwuv
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 5, 2023
نودع رحلة النحت الحيّ التي استمرت مدة 26 يوماً لنبدأ قصة اكتمال المنحوتات بتفاصيلها المذهلة.
شاركونا استكشاف هذه الأعمال في المعرض في درة الرياض من 5 – 10 فبراير.
الدخول للمعرض مجاني ولا يتطلب الحجز المسبق للتذاكر.#الرياض_آرت #طويق_للنحت pic.twitter.com/YQiBi7Bsy7
— الرياض آرت (@Riyadh_Arts) February 3, 2023
وفق “أخبار 24”.