“المساحة الجيولوجية”: المملكة لم تتأثر بالهزة الأرضية التي حدثت في تركيا

أكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أن المملكة لم تتأثر بالهزة الأرضية التي حدثت بدولة تركيا صباح هذا اليوم (الإثنين) بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، طارق أبا الخيل، أن المملكة لم تتأثر بالهزة الأرضية بسبب بعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية والتي تبلغ أكثر من ألف كيلومتر.
وأبان أن سبب الهزة الأرضية يعود إلى الحركة التكتونية النشطة لصدع الأناضول بجنوب شرق تركيا، وهو صدع نشط زلزالياً بسبب الإجهادات التكتونية الناجمة عن تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة الأوراسية بمنطقة جبال طوروس جنوب شرق تركيا. وفق “أخبار 24”.