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جديد المحليات > غواصة مائية للمرة الأولى بالرياض في أكبر بحيرة صناعية بـ”بوليفارد وورلد”
14/02/2023   3:07 م

غواصة مائية للمرة الأولى بالرياض في أكبر بحيرة صناعية بـ”بوليفارد وورلد”

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه غواصة مائية في أكبر بحيرة صناعية بالعالم بمنطقة “بوليفارد وورلد”، وذلك للمرة الأولى بالرياض.

وأظهرت لقطات مصورة الغواصة التي تتيح رحلات ساحرة وتجربة جديدة ونادرة لاستكشاف الأعماق تحت الأمواج.

وأوضحت الهيئة أن حجز التذاكر متاح حتى نهاية شهر شعبان المقبل عبر الرابط.

وفق “أخبار 24”.

غواصة مائية للمرة الأولى بالرياض في أكبر بحيرة صناعية بـ”بوليفارد وورلد”

جديد المحليات
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