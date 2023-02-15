“الموانئ”: ارتفاع أعداد حاويات المناولة خلال يناير بنسبة 24% مقارنة بالعام الماضي

حققت موانئ المملكة ارتفاعاً في أعداد حاويات المُناولة خلال شهر يناير الماضي، بنسبة 24.05%؛ لتصل إلى 695 ألف حاوية قياسية؛ مقارنة بـ 560 ألف حاوية خلال الشهر نفسه من عام 2022.
وأوضحت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، أن أعداد الحاويات الصادرة خلال شهر يناير 2023، شهدت ارتفاعاً نسبته 17.80%؛ لتصل إلى 206 آلاف حاوية، مقارنة بـ 175 ألف حاوية في الفترة نفسها من عام 2022، كما سجلت الحاويات الواردة زيادة نسبتها 26.08%؛ لتصل إلى 220 ألف حاوية، مقارنة بـ 175 ألف حاوية في عام 2022.
وشهدت عمليات المُسافنة خلال الشهر نفسه زيادة نسبتها 27.57%؛ لتصل إلى 269 ألف حاوية مقابل 210 آلاف حاوية في الشهر المقابل من عام 2022.
وناولت “الموانئ” أكثر من 26 مليون طن من البضائع خلال شهر يناير، بارتفاع نسبته 9.55%، مقارنة بـ 24 مليون طن خلال يناير 2022.
كما شهدت البضائع السائبة الصلبة زيادة نسبتها 3,95%؛ لتصل إلى 4 ملايين طن، مقارنة بـ 3.8 مليون طن في يناير 2022، فيما زادت البضائع السائبة السائلة بنسبة قدرها 5.55%؛ لتصل إلى 14.4 مليون طن، مقارنة بـ 13.9 مليون طن في 2022، كمل سجلت البضائع العامة انخفاضاً نسبته 4.87%، مقارنة بالفترة نفسها لعام 2022؛ لتصل إلى 468 ألف طن. وفق “أخبار 24”.
وعلى مستوى الأمن الغذائي، عززت “الموانئ” هذا القطاع خلال يناير بمناولة أكثر من مليوني طن من المواد الغذائية، بزيادة 12.48% عن الشهر المقابل في 2022، والذي سجل 1.8 مليون طن، كما شهدت تفريغ 387 ألف رأس ماشية، بزيادة 207.04% عن شهر يناير 2022، والذي سجل 126 ألف رأس ماشية تلبية لاحتياجات السوق المحلية.
كما سجل يناير الماضي، دخول أكثر من 100 ألف سيارة، بزيادة 63.90%، مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2022، كما شهدت الحركة الملاحية زيادة نسبتها 13.45%، مسجلة أكثر من ألف سفينة، مقارنة بـ885 سفينة في العام الماضي، فضلاً عن استقبال “الموانئ” 99 ألف راكب، بزيادة 27.22% عن الشهر المقابل في عام 2022.