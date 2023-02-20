زلزال بقوة 6.4 درجات يضـرب تركيا من جديد

ضـرب زلزال بقـوة 6.4 درجة على مقياس ريختر خلال الساعات الماضية، ولاية هطاي جنوبي تركيا.
ونوهت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد”، إلى أن الزلزال الذي ضـرب هطاي شعر به سكان سوريا ولبنان وفلسطين، وسط أنباء عن انهيار عدد من المباني نتيجة الهزة الأرضية التي ضربت المنطقة.
يُشار إلى أن ولاية هطاي شهدت زلزالاً بقـوة 5.1 على مقياس ريختر قبل 3 أيام، لكن لم يتم تلقي أي بلاغات سلبية عن وقوع أضـرار في المباني.وفق “أخبار 24”.
وارتفع عدد ضـحايا الزلزال الذي ضـرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 45 ألف قـتيل، وسط تلاشي الآمال في العثور على ناجين.