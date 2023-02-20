وزير الاستثمار: اقتصاد المملكة حقق قفزة كبيرة خلال 6 سنوات

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، اليوم (الإثنين)، أن اقتصاد المملكة حقق قفزة اقتصادية بالنمو من حوالي 600 مليار دولار في عام 2016 إلى أكثر من تريليون دولار بنهاية 2022.
وأضاف الفالح، خلال المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثانية، أن اقتصاد المملكة اتسم بالمرونة خلال الكوارث والأزمات العالمية وأبرزها جائحة كورونا، مشيرًا إلى قدرة المملكة على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات.
وأوضح أن محدودية الموارد في السابق، والتي انحصرت في سلاسل القيمة المرتبطة بالنفط والصناعات البتروكيماوية، كانت العائق في جذب المستثمرين، مشيرًا إلى أن بناء قطاعات واقتصادات جديدة غير نفطية يعد أحد أهم أركان السياسة المتبعة من قبل الوزارة والخطة الاقتصادية في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وبين الفالح أن دور الوزارة يتمثل في إعداد استراتيجية وطنية للاستثمار تهدف إلى تطوير الفرص الاستثمارية، مؤكدًا أن رؤوس الأموال تبحث عادة عن الاستقرار السياسي والاقتصادي.