المنتدى السعودي للإعلام يختتم فعاليات نسخته الثانية

اختتم المنتدى السعودي للإعلام فعالياته في نسخته الثانية بتنظيم هيئتي الصحفيين السعوديين والإذاعة والتلفزيون على مدى يومين، بحضور وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي.
وحضر حفلَ الختام حشدٌ من الإعلاميين، من داخل وخارج المملكة، كما شاهدوا عرضاً مرئياً بعنوان “راحلون باقون” استذكر فيها الحضور أبرز الإعلاميين السعوديين ممن توفاهم الله .
وكرم وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي عددا من الإعلاميين كما كرم الفائز بجائزة “شخصية العام” خالد بن حمد المالك، والشركاء والرعاة الرسميين للمنتدى.
#المنتدى_السعودي_للإعلام يختتم فعاليات نسخته الثانيةhttps://t.co/hQNvoQahBT pic.twitter.com/jlVmdmbAjF
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 22, 2023
وفق “أخبار 24”.