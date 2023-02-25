أجواء تاريخية يشهدها زوار “مهرجان الكُتّاب والقراء” في المنطقة الشرقية

يقضي زوار “مهرجان الكتاب والقُراء”؛ الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر بالمنطقة الشرقية، أجواء تاريخية عبر عروض الشارع، متضمنةً تجسيد شخصيات تمثِّل القيم العربية؛ كالفروسية والحب والكرم والمفاخرات الشعرية، كشخصية حاتم الطائي، وعنترة بن شداد، وعمرو بن كلثوم، وجميل بثينة.
وكشف المخرج بندر الحازمي عن تقديمهم لوحات عدة عبر المسرح المفتوح بمواقع مختلفة في كورنيش الدمام، الخبر والقطيف، وذلك ضِمن البرنامج الثقافي لمهرجان الكُتّاب والقُراء، والتي ينفذها ممثلون وممثلات من أصحاب الخبرة المسرحية، مبيناً: “هي المرة الأولى في تقديم مثل هذه العروض وذلك من خلال مسرح مفتوح”، مبديًا أمانيه بتكرار التجربة لمثل هذه المهرجانات، وتقديم مثل هذه العروض.
واختارت هيئة الأدب والنشر والترجمة المنطقة الشرقية لتكون نواة انطلاق مهرجان الكُتّاب والقُراء بنسخته الأولى، وتحت شعار “قيمة أدبية من السعودية إلى العالم” خلال الفترة من 23 فبراير حتى 11 مارس المقبل، وذلك في 5 مواقع هي: كورنيش الدمام، وكورنيش الخبر، وكورنيش القطيف، ومعرض الظهران إكسبو، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، متضمناً برنامجاً ثقافياً منوَّعاً من ندوات حوارية، وأمسيات شعرية، وورش عمل، وأمسيات غنائية، وقراءات في الأدب، واطلاع على مجموعات قصصية، وغناء في الشارع، والصالون الأدبي، ومساحة مع الفنون البصرية وسينما الشارع والأدب في كل مكان، ونقاش مع أديب، إضافةً إلى وجود دور نشر في مواقع المهرجان.
وفق “أخبار 24”.