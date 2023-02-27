مدرب الدحيل “كريسبو” يكشف أسباب الخسارة الثقيلة أمام الهلال

أرجع مدرب نادي الدحيل، هيرنان كريسبو الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الهلال مساء اليوم إلى جاهزية الهلال وخبرته في هذه البطولة.
وحقق نادي الهلال فوزًا عريضًا على نظيره الدحيل القطري، بنتيجة 7 أهداف دون رد، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022.
وقال المدرب الأرجنتيني عقب المباراة: كرة القدم لا توجد بها اسرار وحينما تواجه فريق كالهلال وفريقك ينقصه لاعبين مهمين يمكن ان تتعرض للخسارة وانا فخور للغاية باداء لاعبينا في هذه البطولة لانهم وصلوا لهذه المرحلة لاول مرة في تاريخهم.
وأضاف كريسبو: “نحن واجهنا فريق نجح في هزيمة فريق فلامنغو البرازيلي وخسر النهائي أمام ريال مدريد ونجح في التسجيل في شباكه، وهنا يظهر الفرق الواضح بين الفريق الذي وصل لنصف النهائي للمرة الاولى والفريق الذي تعود على الوصول للنهائي، والطريق بالنسبة لنا كان صعباً للوصول لهذه المرحلة، وحينما تواجه فريق افضل منك من الصعب ان تواجهه وربما كنا ننتظر حدوث المفاجات ولكنها لم تظهر كذلك هناك ضغط المباريات، يجب أن نتعلم من هذه الخسارة وأن نسعى للعمل وتعلم الدروس”.
وواصل كريسبو حديثه قائلاً: “مدافعنا سيميدو لم يكن محظوظاً بعد الاصابات التي ابعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ويجب أن اشكر اللاعب فيدريكو لمساعدتنا للوصول للدور نصف النهائي، وهناك اصابة ادميلسون التي استمرت لفترة طويلة، ونحن غير محظوظون من جهة الاصابات التي ابعدت عنا اكثر من لاعب مهم في تشكيلتنا”.
واختتم كريسبو: “وصلنا للدور نصف النهائي بطاقة منخفضة من ضغط المباريات ومن الاصابات التي داهمتنا وواجهنا فريق كبير للغاية ولا استطيع أن اشرح ما حدث اليوم في الملعب، لم يكن لدى العديد من اللاعبين الذين كنت اعتمد عليهم، والهلال كان افضل منا في مباراة اليوم”. وفق “أخبار 24”.
وحجز نادي الهلال مقعدًا في نهائي دوري أبطال آسيا ليواجه أوراوا ريد الياباني، بعدما حقق النتيجة الأكبر في تاريخ نصف نهائي دوري أبطال آسيا.