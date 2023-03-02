أبرزها التوطين.. 8 تحديات تواجه قطاع الذهب والمجوهرات

شهد اجتماع عقده وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، اليوم (الخميس)، مناقشة 8 تحديات تواجه قطاع الذهب والمجوهرات.
وناقش الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة باتحاد الغرف السعودية، استعراض أبرز هذه التحديات ومنها الرخصة المهنية، والرقابة، والتوطين.
كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة من الوزارة لحلها، وتقديم التوصيات للتعامل معها، وإنجاز المتبقي منها خلال مدة شهرين، كما تم استعراض المقترحات التطويرية لتعزيز شراكة اللجنة في التوجهات المستقبلية لعمل الوزارة، والتوسع في أنشطة الذهب والمجوهرات. وفق “أخبار 24”.
ويأتي هذا اللقاء ضمن 17 لقاءً سابقاً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع اللجان الوطنية في اتحاد الغرف السعودية، ورصد خلالها 201 تحدٍ على مستوى تلك اللجان، وجرى معالجة 73% من إجمالي تلك التحديات.