“الأرصاد”: تقلبات جوية بمعظم مناطق المملكة من الخميس إلى السبت

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من بعد غد (الخميس)، وحتى (السبت) المقبل.
ونبه المركز إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق القصيم بمعظم محافظات المنطقة، وحائل بمعظم محافظات المنطقة، والشرقية في حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، قرية العليا، والرياض في عفيف، الدوادمي، شقراء المجمعة، الزلفي، الغاط، مشيرا إلى أن تأثيراتها تشمل رياحاً مثيرة للأتربة والغبار، وجرياناً للسيول وتساقطاً للبرد.
وأشار إلى أن منطقتي الرياض والشرقية ستشهدان في العديد من مدنهما، هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة يومي (الجمعة) و(السبت)، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وتساقط البرد.
ولفت المركز إلى أنه يتوقع أيضا هطول أمطار رعدية متوسطة، من (الخميس) إلى (السبت)، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وتساقط البرد، تشهدها العديد من المدن بمناطق عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة.
وأهاب المركز الوطني للأرصاد بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية ومتابعة معلومات الطقس عبر خدمات المركز وقنواته الإعلامية.
وفق “أخبار 24”.