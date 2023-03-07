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جديد المحليات > ‏هل ستعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي عمل القاضي في المستقبل؟
07/03/2023   7:50 م

‏هل ستعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي عمل القاضي في المستقبل؟

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‏مع ثورة الذكاء الاصطناعي التي يشهدها العالم في جميع مجالات الحياة، وتوظيف هذه الأنواع من التقنيات في تحسين العدالة، طرأ على المشهد خلال المؤتمر العدلي الدولي المنعقد حاليا في الرياض عدة تساؤلات منها: هل ستعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي مكان القاضي؟

‏حول هذا السؤال يقول المحامي ماجد قاروب في حديثه لـ”أخبار  24″ إن الحديث عن التقنية في القضاء أمر مهم جداً، فالعنصر المهم والأول في العملية القضائية هو “رجل القضاء” القاضي، ولأنه مع استخدام التقنيات الحديثة تسهل الإجراءات ويتم تسريعها وتفعيلها بصورة أكثر عصرية وحداثة.

‏وأضاف قاروب أن ما سبق ذكره لا يعني أن تحل التقنية محل تحليل القاضي والعقل البشري في تحليل سير الأمور، فالعمل القضائي أساسه القاضي المؤهل حتى نستطيع الحديث عن العدالة المنجزة، وشريكه في العملية العدلية هو المحامي الذي يجب أن يحظى بذات القدر من التأهيل المستمر، لأن العدالة لا يوجد لها إلا شريكان أساسيان هما القاضي والمحامي وجميع ما حولها من تشريعات قضائية واستخدامات تقنية هو لتسهيل وتجويد العمل القضائي وليس بديلا له.

‏هل ستعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي عمل القاضي في المستقبل؟

جديد المحليات
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