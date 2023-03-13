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جديد المناطق > بسبب الأمطار.. استمرار الدراسة عن بعد في تعليم عسير غداً
13/03/2023   9:06 م

بسبب الأمطار.. استمرار الدراسة عن بعد في تعليم عسير غداً

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أعلنت إدارات تعليم منطقة عسير اليوم الاثنين عن استمرار الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء عن بُعد” عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس .

وأوضحت أن القرار جاء بسبب استمرار الحالة المطرية بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.

بسبب الأمطار.. استمرار الدراسة عن بعد في تعليم عسير غداً

جديد المناطق
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