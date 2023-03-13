“الغذاء والدواء” تحذر من تناول اليانسون مع بعض الأدوية

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تناول “اليانسون” مع بعض أدوية منع الحمل، وأدوية أخرى مثل “فلوكسيتين”، و”تاموكسيفين”.
وأوضحت أن “اليانسون” يقلل من فعالية أدوية منع الحمل التي تحتوي على هرمون الإستروجين، و”فلوكسيتين” المستخدم كمضاد للاكتئاب، و”تاموكسيفين” المستخدم لعلاج سرطان الثدي، كما يزيد من فعالية دواء “ديازيبام” المستخدم لعلاج الأرق.
وذكرت أن “اليانسون” له استخدامات متعددة في الطب البديل، إذ يعمل على تخفيف آلام واضطرابات الجهاز الهضمي، وتعزيز عملية الهضم، بالإضافة إلى تعزيز صحة الجهاز التنفسي والمساهمة في علاج الربو والسعال، محذرة من معاناة بعض الأشخاص من حساسية تجاه “اليانسون”، والنباتات التي تنتمي لنفس عائلته، مثل الكرفس والشمر والشبت والكزبرة. وفق “أخبار 24”.