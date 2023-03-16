انطلاق أعمال برنامج “الرياض الخضراء” لزراعة نحو 40 ألف شجرة بحي الجزيرة

أكد برنامج “الرياض الخضراء” انطلاق أعمال التشجير في حي الجزيرة كثالث الأحياء السكنية التي يتم تشجيرها في مدينة الرياض، ثم يأتي بعدها أحياء، العريجاء، وقرطبة والغدير والنخيل.
ويستهدف البرنامج زراعة أكثر من 39 ألف شجرة وشجيرة في حي الجزيرة، وتنفيذ 11 حديقة، وتشجير 37 مسجداً و 14 مدرسة، و 36 كم من الطرق والممرات، مما يعزز أسلوب الحياة الصحي، ويشجع على ممارسة المشي، بما في ذلك توفير مساحات خارجية للتنزه.
وأوضح خلال فعالية أقامها في الحي كافة المعلومات حول المراحل التي سيمر بها المشروع حتى الانتهاء، عبر تقنيات عرض متطورة يطّلع من خلالها الزوار على تصوّر مستقبلي للحي، وكيف يبدو بعد اكتمال تشجير الطرقات والشوارع وتطوير وتنفيذ الحدائق، بالإضافة إلى فهم أعمال التنفيذ. وفق “أخبار 24”.
ويطمح البرنامج إلى رفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم، بزراعة 7.5 مليون شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي، لتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 .