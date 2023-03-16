“رافد”: 980 ألف طالب وطالبة استخدموا 20 ألف حافلة خلال 2022

أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل “رافد” – الشريك الاستراتيجي لوزارة التعليم في خدمة النقل المدرسي، أنها نقلت خلال العام الماضي 2022، أكثر من 980 ألف طالب وطالبة إلى 20 ألف مدرسة في مختلف مناطق المملكة عبر 20 ألف حافلة.
وأوضحت الشركة أنها وقعت اتفاقية مع شركة دسر لإنشاء أول مصنع للحافلات في المملكة لتوطين صناعة الحافلات باستخدام تقنيات حديثة للمحركات، وتخفيف التدفق الخارجي للأموال وخفض نسبة استيراد الحافلات بنسبة تتجاوز 30%.
وأشارت إلى أنها أطلقت برامج تدريبية للسائقين استفاد منها أكثر من 15 ألف سائق تم تدريبهم على إجراءات الأمن والسلامة والقيادة الآمنة ضمن المادة التدريبية التأسيسية، كما دربت أكثر من 5000 سائق ضمن برنامج التدريب النفسي والسلوكي للسائقين، في حين أهلت الشركة 20 مدربًا معتمدًا من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بهدف تقديم الدورات التدريبية. وفق “أخبار 24”.
وأفادت بأن عدد جولات الرقابة الميدانية بلغت أكثر من 57 ألف جولة للتأكد من سلامة الأسطول فنيًا، وتطبيق كافة معايير الأمن والسلامة عبر فرق فحص ورقابة ميدانية مدربة ومؤهلة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ما يزيد على 600 فحص وقائي، لضمان تقديم خدمة نقل مدرسي آمن ومريح.