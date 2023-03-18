“الأرصاد”: مكة الأعلى حرارة وطريف الأدنى.. وزخات برد تؤدي لجريان السيول

أظهر تقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد، حول درجات الحرارة المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة، تسجيل أدنى درجة حرارة في طريف عند 8 درجاتصغرى، فيما سجلت مكة المكرمة أعلى المناطق حرارة عند 34 درجة كبرى.
وأفاد المركز بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، من متوسطة على غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية، مع زخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول.
وأوضح أن المناطق المتأثرة بهذه الحالة تشمل أجزاء من نجران وعسير والباحة، والرياض والشرقية، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة. وفق “أخبار 24”.
وأشار التقرير إلى احتمالية هبوب رياح سطحية مثيرة للأتربة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، مع تكون ضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير.