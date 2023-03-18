"تعليم الرياض وجدة" تعتمدان توقيت الدراسة في شهر رمضان

أقرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بداية اليوم الدراسي في شهر رمضان عند الساعة الـ9 صباحاً في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية، فيما تكون عودة الدوام الصيفي في 6 شوال.
كما اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بجدة التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المقبل، مبينةً أن الدراسة بالمدارس الصباحية ستبدأ في الـ9 صباحًا، والمسائية في الـ1 ظهرًا، ومدارس التعليم المستمر في 9:30 مساءً.
وأشارت إلى أن ساعات العمل لجميع الموظفين في الإدارات 5 ساعات، تبدأ من العاشرة صباحًا حتى الثالثة مساءً.
وأفادت إدارتا تعليم الرياض وجدة بأن الدوام الصيفي سيبدأ اعتباراً من يوم 26 إبريل وحتى 22 يونيو 2023، على أن يكون الاصطفاف الصباحي الساعة 6.15، في حين تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 6.30.
وفق “أخبار 24”.