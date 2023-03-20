أطلقت أمانة منطقة الرياض، أمس (الأحد)، تطبيق “مدينتي”، والذي يتيح الاستفادة من الخدمات النوعية المؤتمتة عبر منصة واحدة.
ويتيح التطبيق الجديد للمواطن والمقيم الوصول إلى الخدمات الرئيسة للأمانة، والتعرف على مواقع الحدائق في مختلف الأحياء، ورفع البلاغات، وحجز المواعيد، إضافة إلى خدمات تتبع أعمال نقل النفايات، والبلاغات باستخدام الوسائط المتعددة.
كما يوفر إمكانية الاستعلام عن الطلبات السابقة، مثل: الشهادات الصحية، والإفراج عن السيارات المحجوزة، والتالفة، إضافة إلى متابعة رخص الهدم والترميم والأنشطة التجارية، وتسوير الأراضي. وفق “أخبار 24”.
من جانبها، أكدت أمانة الرياض أن التطبيق صُمم وفقاً لأعلى المعايير التي تراعي الخصوصية والحماية الأمنية للبيانات.
وأشارت إلى استراتيجيتها الهادفة لأتمتة جميع خدماتها المقدمة للمستفيدين؛ وذلك بناءً على توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في جعل العاصمة نموذجاً في التحوّل الرقمي لباقي مناطق ومدن المملكة، لتصبح ضمن أهم 10 مدن اقتصادية على مستوى العالم.