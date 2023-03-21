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جديد المحليات > نائب أمير جازان يعزي أسرتي الغارقين بصبيا والريث
21/03/2023   11:20 م

نائب أمير جازان يعزي أسرتي الغارقين بصبيا والريث

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قدّم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، تعازيه لذوي الغارقين في سيول وادي “مشلحة” بمحافظة صبيا، ومحافظة الريث.

ونقل تعازي أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لكل من إبراهيم بن محمد مساوى بقرية “الجر الأعلى” في صبيا، الذي توفي أطفاله الأربعة رؤى، وريناس، وشادي، وريفان، ووالد وأسرة الغريق جابر بن طاوي الريثي بالريث، داعيًا أن يتغمدهم الله بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته.

من جانبهما، قدمت أسرتا المتوفين، شكرهما للقيادة ولأمير منطقة جازان ونائبه، لما وجدوه من اهتمام ومتابعة أثناء عملية البحث عن المتوفين، ما خفف عنهم هذا المصاب الجلل.

وكان الدفاع المدني شدد على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والمستنقعات المائية، والأودية، والسدود.

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وفق “أخبار 24”.

نائب أمير جازان يعزي أسرتي الغارقين بصبيا والريث

جديد المحليات
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