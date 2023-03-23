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جديد المحليات > الترخيص لـ5 شركات لتقديم أعمال الحكومة الرقمية
24/03/2023   1:44 ص

الترخيص لـ5 شركات لتقديم أعمال الحكومة الرقمية

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أصدرت هيئة الحكومة الرقمية الحزمة الثالثة من التراخيص المرحلية العامة لأعمال الحكومة الرقمية لـ 5 شركات، “الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)”، و”الشركة الوطنية للإسكان”، و”شركة مصدر لحلول البيانات”، و”شركة تمكين للتقنيات”، و”شركة تطوير لتقنيات التعليم”؛ لتطوير وتشغيل 7 منصات ومنتجات حكومية رقمية قائمة.

وأوضحت الهيئة أن المنصات والمنتجات شملت: “فسح” للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، و”مفيد”، و”مصدر أعمالي”، و”أكيد”، و”تقارير” لشركة مصدر لحلول البيانات، و”منار” لشركة تمكين للتقنيات، و”مصادقة” لشركة تطوير لتقنيات التعليم.

وأبانت أن تلك المنصات والمنتجات تتيح لـ 4 جهات حكومية وهي: وزارة التعليم، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مبينةً أن هذه التراخيص تعد أحد مخرجات مبادرة “البيئة التنظيمية التجريبية لأعمال الحكومة الرقمية” التي أطلقتها في شهر نوفمبر عام 2021. وفق “أخبار 24”.

وتسعى الهيئة من خلال تلك التراخيص إلى رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية، وتقديم خدمات رقمية رائدة للمستفيدين، وتحسين البيئة الاستثمارية لدعم رواد الأعمال، إضافةً إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي؛ تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، ومستهدفات رؤية 2030.

يُذكر أن هيئة الحكومة الرقمية سبق أن أصدرت في العام 2022 الحزمتين الأولى والثانية من التراخيص المرحلية لأعمال الحكومة الرقمية لـ 5 شركات، و26 منصة ومنتجاً رقمياً.

الترخيص لـ5 شركات لتقديم أعمال الحكومة الرقمية

جديد المحليات
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