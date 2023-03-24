أطولها 18 ساعة.. عدد ساعات الصيام في 20 عاصمة عالمية

يطول ويقصُر عدد ساعات الصيام وفقاً لموقع كل منطقة جغرافية من خط الاستواء، فهناك على سبيل المثال مدن يصوم سكانها من المسلمين 18 ساعة وأخرى يصوم مسلموها نحو 12 ساعة فقط.
وتعد أكثر العواصم من حيث عدد الساعات بـ18 ساعة “نووك” عاصمة جرينلاند، فيما تأتي بعدها “ريكيافيك” عاصمة آيسلندا بـ 17 ساعة و51 دقيقة، وكذلك غلاسكو عاصمة اسكتلندا بنحو 15 ساعة، بينما يصوم مسلمو لندن عاصمة إنجلترا 14 ساعة و45 دقيقة، كما تصل عدد ساعات الصوم في “باريس” عاصمة فرنسا إلى 13 ساعة و57 دقيقة.
وتبلغ عدد ساعات الصوم في أوتاوا عاصمة كندا 13 ساعة و32 دقيقة، ولشبونة عاصمة البرتغال 13 ساعة و31 دقيقة، وأثينا عاصمة اليونان 13 ساعة و45 دقيقة، وبكين عاصمة الصين 13 ساعة و38 دقيقة، وواشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية 13 ساعة و29 دقيقة، وسيوداد ديل إيست عاصمة ألتو بارانا في باراغواي 13 ساعة و43 دقيقة، ومونتيفيديو عاصمة أوروغواي 12 ساعة و33 دقيقة، وموسكو عاصمة روسيا 12 ساعة و54 دقيقة. وفق “أخبار 24”.
بينما يصوم المسلمون في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية 13 ساعة و52 دقيقة، وفي أنقرة عاصمة تركيا 13 ساعة و48 دقيقة، وبرازيليا عاصمة البرازيل 12 ساعة و15 دقيقة، وهراري عاصمة زيمبابوي 12 ساعة و22 دقيقة، وجوهانسبرغ عاصمة جنوب أفريقيا 12 ساعة و24 دقيقة، وبوينس آيرس عاصمة الأرجنتين 12 ساعة و9 دقائق، ويلينغتون عاصمة نيوزيلندا 13 ساعة و44 دقيقة.