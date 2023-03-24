أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام السادس على التوالي خدمة “زكاتي” التي توفر إخراج الزكاة اختيارياً عبر تطبيق “زكاتي”، أو الموقع الإلكتروني.
وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح للأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و”Apple Pay”، وبطريقة تضمن سرعة ومرونة تنفيذ الخدمة، مضيفةً أن الخدمة حققت نجاحاً لافتاً خلال الأعوام الماضية، وتفاعلاً كبيراً لدى الأفراد.
وتوفر خدمة “زكاتي”، إمكانية اختيار الفئة المستحقة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وحساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، يشمل ذلك: الأموال، الذهب والفضة، الأسهم، الصناديق الاستثمارية، العقارات، وغيرها، مع إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى توفر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه من خلال خوارزمية معينة، حيث ترتبط خدمة “زكاتي” بالأسعار العالمية للذهب والفضة.وفق “أخبار 24”.
من جانبه أكد وزير المالية محمد الجدعان أن آثار الزكاة الاقتصادية على المجتمع حميدة، وساهمت في تفعيل منظومة إلكترونية لإيصال الأموال إلى مستحقيها بكل يُسرٍ وسهولة.
مما يذكر أن إجمالي المبالغ التي استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي عبر خدمة “زكاتي” خلال شهر رمضان الماضي، بلغ أكثر من 88 مليون ريال.