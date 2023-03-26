افتتح أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، المرحلة الأولى من مشروع جبل “المقيصرة” والمكملة لطريق الحزام الدائري بمحافظة محايل عسير عقب عام من بدء تنفيذه، وذلك خلال زيارته التفقدية للمحافظة.
ووقف أمير المنطقة ميدانيًا على خطة المرحلة الثانية من مشروع “المقيصرة” بالحزام الدائري، واطلع بحضور أهالي محافظات تهامة عسير على تقرير مشروعات بلدية “محايل” وهي الواجهة البحرية “سعيدة الصوالحة” وساحة “صدر الكرامة” وطريق الملك عبدالله وطريق الملك عبدالعزيز و مركز الشباب، إضافة إلى مشروعي “وادي حلي” وتطوير الحزام الدائري.
واطلع على مشروعات “بلدية الساحل” وهي تطوير “بوليفارد الساحل” في مركز ( الحريضة) وتطوير كورنيش (القحمة)، ومشروعات بلدية البرك وهي “تطوير الحي التراثي” و”حاضنة الأسر المنتجة” و تطوير طريق مدخل المخطط الحضري بمعايير المشهد الحضري.
واشتملت مشروعات بلدية بارق التي اطلع عليها أمير المنطقة بحضور الأهالي على تطوير الجزء المار بمحافظة بارق من طريق أبها – مكة المكرمة وإنشاء مطل سياحي وحديقة نموذجية وإنشاء مركز للشباب، أما مشروعات بلدية المجاردة فتضمنت تنفيذ طريق اليمامة بمعايير المشهد الحضري وإنشاء مبنى وحديقة مركز الحي وإنشاء مركز استشفاء وتطوير قرية الخطوة التراثية، كذلك مشروع خاص بـتطوير حدائق شارع الفن.
واطلع أمير المنطقة على أبرز مشروعات بلدية رجال ألمع، ومنها إنشاء طريق أحمد الحفظي المؤدي إلى كلية العلوم و الآداب للبنات ورصف وإنارة وسفلتة طريق مستشفى رجال ألمع الجديد و تطوير حديقة الجوفاء وإنشاء ممشى رياضي بمعايير المشهد الحضري.
كما تم الاطلاع على مشروعات بلدية بحر أبو سكينة ومنها تحسين وتطوير الشارع العام محايل-الحريضة، إضافة إلى مشروعات بلدية قنا ومن أبرزها تطوير حديقة قدران وتطوير طريق مدخل قنا و تطوير طريق وممشى وادي قنا بمعايير المشهد الحضري.
أمير #عسير يفتتح المرحلة الأولى من مشروع #جبل_المقيصرة
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 26, 2023
وفق “أخبار 24”.