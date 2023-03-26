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جديد المحليات > بتكلفة 2.5 مليون ريال.. الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي ب”شرائع مكة”
26/03/2023   3:24 م

بتكلفة 2.5 مليون ريال.. الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي ب”شرائع مكة”

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نهت شركة المياه الوطنية تنفيذ مشروع الصرف الصحي بحي الشرائع في مكة المكرمة، وذلك بتكلفة مالية بلغت 2.5 مليون ريال.

وبينت الشركة أن المشروع المُنفّذ جاء استكمالاً لتمديد خدمة الصرف الصحي بحي الشرائع، المتضمن تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي بأطوال بلغت 2267 متراً طولياً، موضحةً أن المشروع يهدف إلى خدمة سكان المنطقة، وزيادة نسب التغطية بالخدمات، وتحسين الأعمال البيئية المقدمة.

وأكدت أنها تعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق الرفاهية للمواطنين عن طريق تنفيذ مشاريعها المائية والبيئية، وفق البرامج والخطط الاستراتيجية، والسعي لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي، وزيادة نسب التغطية بهما عبر الشبكات في مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.

بتكلفة 2.5 مليون ريال.. الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي ب”شرائع مكة”

جديد المحليات
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