دشنت الخطوط السعودية أولى الوجهات الدولية في 2023 إلى دار السلام في تنزانيا، وذلك بعد أيام من الإعلان عن خطة المجموعة للتشغيل إلى 25 وجهة في 3 قارات حول العالم.
وغادرت رحلة “السعودية” الافتتاحية بين المملكة ودار السلام، والتي حملت رقم (SV 463)، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عند الساعة 1:15 صباح اليوم (الأحد)، حيث تم تخصيص منصة خاصة لإنهاء إجراءات السفر، وفريق عمل خاص في صالة المغادرة، كما تم قص الشريط إيذاناً ببدء التشغيل، وتوزيع عدد من الهدايا التذكارية للضيوف المغادرين.
وهبطت الطائرة بمطار دار السلام الدولي عند الساعة 6:15 صباحاً بالتوقيت المحلي، وجرى استقبالها برش المياه ترحيباً بأول رحلة، كما تم استقبال الضيوف وسط منظومة خدمات متكاملة حرصت على توفيرها “السعودية”؛ لضمان انسيابية الحركة.
وخصصت “السعودية” 4 رحلات أسبوعية بين جدة ودار السلام؛ لتنضم إلى شبكة رحلاتها التي تتجاوز 100 وجهة في 4 قارات حول العالم.
وفق “أخبار 24”.