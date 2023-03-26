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جديد المحليات > إعادة تدوير 16 مليون طن من مواد البناء والهدم خلال 2022
26/03/2023   6:44 م

إعادة تدوير 16 مليون طن من مواد البناء والهدم خلال 2022

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تمكنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، من إعادة تدوير 16 مليون طن من مواد البناء والهدم خلال عام 2022، وذلك عبر ذراعها الاستثمارية شركة “أكام”، المتخصصة في حلول إدارة مواد الهدم والبناء.

وقال الرئيس التنفيذي لـ “أكام” عبدالرحمن المانع، إن الشركة قامت بمعالجة أكثر من مليوني طن من مواد الهدم والبناء وإعادتها للسوق المحلي؛ لتحقق بذلك أرقاماً قياسية، مؤكداً أن الشركة دشنت مبادرة صناعة البلوك الأسمنتي الأخضر، من خلال إعادة تدوير بقايا الخرسانة الجاهزة والاستفادة منها، وضخها لمصانع البلوك الأسمنتي، بما يحقق مفهوم الاقتصاد الدائري وتخفيف الرمي العشوائي للخرسانة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن “أكام” رصدت ميزانية رأسمالية بلغت 160 مليون ريال للتوسع في العمليات التشغيلية والمعالجة، ورفع الكفاءة وقيادة القطاع، مشدداً على أن شركة “سرك” ماضية مع شركاتها التابعة نحو تحقيق أهدافها باستراتيجية واضحة لتطوير قطاع إدارة تدوير النفايات بشكل عام ومواد الهدم والبناء بشكل خاص.

إعادة تدوير 16 مليون طن من مواد البناء والهدم خلال 2022

جديد المحليات
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