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جديد المحليات > بالفيديو.. “القوات الجوية” تختتم مشاركتها في مناورات تمرين “محارب الكوبرا”
26/03/2023   6:44 م

بالفيديو.. “القوات الجوية” تختتم مشاركتها في مناورات تمرين “محارب الكوبرا”

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اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية، مشاركتها في مناورات تمرين “محارب الكوبرا” 2023، في المملكة المتحدة.

وأوضح الرائد الطيار الركن، أحمد القيسي، أن التمرين استمر لـ3 أسابيع، نفذ خلالها العديد من المهام الدفاعية، والهجومية المضادة في بيئة حرب إلكترونية معقدة.

ووجه القيسي الشكر للأطقم الجوية والفنية، والمساندة على الظهور بالمستوى المشرف، الذي يبرز احترافية القوات الجوية الملكية السعودية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “القوات الجوية” تختتم مشاركتها في مناورات تمرين “محارب الكوبرا”

جديد المحليات
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