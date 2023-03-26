بالفيديو.. “القوات الجوية” تختتم مشاركتها في مناورات تمرين “محارب الكوبرا”

اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية، مشاركتها في مناورات تمرين “محارب الكوبرا” 2023، في المملكة المتحدة.
وأوضح الرائد الطيار الركن، أحمد القيسي، أن التمرين استمر لـ3 أسابيع، نفذ خلالها العديد من المهام الدفاعية، والهجومية المضادة في بيئة حرب إلكترونية معقدة.
ووجه القيسي الشكر للأطقم الجوية والفنية، والمساندة على الظهور بالمستوى المشرف، الذي يبرز احترافية القوات الجوية الملكية السعودية.
#القوات_الجوية تختتم مشاركتها في مناورات تمرين «محارب الكوبرا 2023» بالمملكة المتحدة. pic.twitter.com/DLk28BbDdw
— وزارة الدفاع (@modgovksa) March 26, 2023
وفق “أخبار 24”.