رجال الأمن يتحققون من تصاريح “العمرة” على مداخل مكة

يواصل رجال الضبط الأمني بمداخل مكة المكرمة على مدار الساعة، التحقق من صحة التصاريح اللازمة للدخول لأداء مناسك العمرة .
ووثق مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية رجال القوة وهم ينظمون حركة السير في نقاط الضبط الأمني على مداخل منطقة مكة المكرمة، ويتأكدون من تصاريح أداء العمرة التي تُستخرج عبر تطبيق “نسك”.
وقال المقدم ركن التقنية والإعلام والاتصال المؤسسي، مستور الكثيري: إن مهامّ القوات الخاصة لأمن الطرق تركّزت في رفع مستوى السلامة المرورية على امتداد الطرق المؤدّية للعاصمة المقدسة، من خلال نشر الدوريات الرسمية والسرية، وإنشاء نقاط التفتيش والتهدئة؛ للحدّ من السرعات العالية على الطرق. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الحج والعمرة، أكدت في وقت سابق، أن إصدار تصريح العمرة يكون من تطبيق “نسك”، وشددت على عدم السماح بأداء العمرة أكثر من مرة خلال شهر رمضان، لمنح فرصة لأكبر عدد ممكن لتأدية تلك الشعيرة
رجال الضبط الأمني يتحققون من تصاريح #العمرة على مداخل #مكةhttps://t.co/sEuJG94e7E pic.twitter.com/HjPrB9EuEb
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 27, 2023