أمين مجلس التعاون يشيد بوساطة المملكة في الأزمة الروسية الأوكرانية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أهمية تعزيز علاقات التعاون بين المجلس وأوكرانيا، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين بنوفمبر 2017.
أوضح البديوي أن موقف مجلس التعاون مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وأشاد البديوي بجهود الوساطة التي تبذلها المملكة والزيارات الناجحة التي قام بها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إلى روسيا وأوكرانيا، ودعم دول مجلس التعاون لجهود وقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات. وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك خلال لقائه في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم الإثنين، سفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترنكو، كما بحثا سبل تعزيز العلاقات الخليجية – الأوكرانية بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة آخر القضايا الإقليمية والدولية.