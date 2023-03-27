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جديد المحليات > عمره 13 قرنًا.. “مشروع محمد بن سلمان” يطور مسجد الصفا بالباحة
27/03/2023   10:18 م

عمره 13 قرنًا.. “مشروع محمد بن سلمان” يطور مسجد الصفا بالباحة

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جدد مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، مسجد الصفا بالباحة، والذي يعد أحد أقدم مساجد المملكة في المنطقة.

وتبلغ مساحة المسجد، الذي يتميز ببنائه على طراز السراة، قبل وبعد التطوير 78 م2، كما سيحافظ على طاقته الاستيعابية بعد الترميم عند 31 مصليًا، كما سيتم تجديد بنائه بالمواد الطبيعية من أحجار جبال السروات والأخشاب المحلية المستخدمة في الأسقف والأعمدة والنوافذ والأبواب.

ويحيط بالمسجد الذي بني قبل 1350 عاماً مبانٍ متلاصقة، بينها ممرات ضيقة في قرى أعالي الجبال، تتعدد أشكال بنائها وتبرز المباني الحجرية التي تمتاز بالفتحات الضيقة.

ويقوم مسجد الصفا على عمودين مميزين من شجر العرعر، اللذين سيحافظ المشروع عليهما ويعيد تطويرهما، إلى جانب المحافظة على نقوش أعمدة المسجد وتطويرها بنقوش وحدة الدرج. وفق “أخبار 24”.

ويعود بناء المسجد، حسب المعروف، إلى الصحابي سفيان بن عوف الغامدي، حيث كان للمسجد دور اجتماعي بارز، لاعتباره مكانًا لاجتماعات أهل القرية يناقشون فيه أمورهم.

ويأتي مسجد الصفا ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، والتي شملت 30 مسجداً في جميع مناطق المملكة الـ13.

عمره 13 قرنًا.. “مشروع محمد بن سلمان” يطور مسجد الصفا بالباحة

جديد المحليات
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