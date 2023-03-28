قبل مباراة الثلاثاء.. أرقام من تاريخ مواجهات الأخضر وبوليفيا

يلتقي المنتخب السعودي بنظيره البوليفي مساء الثلاثاء، في ثاني مبارياته الودية ضمن أيام الفيفا، حيث ستقام المباراة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.
وكان الملعب ذاته احتضن مساء الجمعة ودية الأخضر أمام فنزويلا، والتي حسمها الأخير بالفوز بنتيجة 2-1.
ويحل المنتخب السعودي في المركز 49 في تصنيف الفيفا، فيما يأتي المنتخب البوليفي في المركز الـ82.
تاريخيًا، تعد مباراة الثلاثاء هي الرابعة بين المنتخبين حيث التقيا في 3 مناسبات سابقة، بينها مواجهة رسمية.
وكانت بداية المواجهات بين الأخضر وبوليفيا في ودية أقيمت يوم 4 مايو 1994 ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في مونديال أمريكا، حيث انتهت المباراة بفوز بوليفيا بهدف نظيف. وفق “أخبار 24”.
وعاد المنتخبان والتقيا بعد 5 سنوات وتحديدًا في 27 يوليو 1999، وذلك لحساب دور المجموعات في كأس القارات “المكسيك 1999” وحسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء، قبل أن ينجح المنتخب السعودي في الفوز على مصر 5-1 في مباراة الحسم، ليحجز البطاقة الثانية بعد المكسيك ويتأهل إلى نصف النهائي.
وكانت آخر مباراة جمعت المنتخبين في 10 سبتمبر 2018 ضمن استعدادات الأخضر لكأس آسيا 2019، حيث حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة اللقاء، وسجل للأخضر يومها كل من يحيى الشهري وسالم الدوسري.