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جديد المحليات > “اللموزينات” وتاكسي المطار الأكثر إرتكاباً لـ”مخالفات” المرور
28/03/2023   6:24 م

“اللموزينات” وتاكسي المطار الأكثر إرتكاباً لـ”مخالفات” المرور

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أكدت الهيئة العامة للنقل أن سيارات الأجرة العامة وأجرة المطار تعد الأكثر ارتكابا للمخالفات المرورية خلال عام 2022 بنحو 222.2 ألف مخالفة، وذلك مقارنة مع بقية أنشطة النقل البري الأخرى.

وأظهرت بيانات رسمية للهيئة اطلع عليها “أخبار 24” أن نشاط بضائع النقل جاء في المرتبة الثانية في عدد المخالفات بـ152.3 ألف مخالفة، فيما سجلت قطاعات النقل السككي، ووسيط الأجرة، ووسيط تأجير السيارات عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية، أقل عدد مخالفات خلال العام 2022، بواقع مخالفتين في كل قطاع. وفق “أخبار 24”.

وتُعد الهيئة العامة للنقل هي السُلطة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل السككي والبحري والبري في المملكة، وذلك عبر ترخيصها لأنشطة النقل السككي والنقل البري والنقل البحري ومراقبتها لجودة الخدمة وسلامتها في هذه الأنشطة الحيويّة.

وجاءت إحصائية مخالفات النقل البري حسب النشاط كالتالي:

أجرة عامة وأجرة مطار 222,262

النقل التعليمي 1,2676

النقل الخفيف للبضائع على الطرق 1,227

النقل المتخصص 26,057

تأجير الحافلات 6

تأجير السيارات 4,837

تأجير الشاحنات 169

توجيه مركبات الأجرة 1193

نقل البضائع 152,358

نقل السيارات وسحب المركبات 2,867

نقل وترحيل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة 148

وسطاء تأجير السيارات 3

وسيط الأجرة 2

وسيط الشحن – بري 130

وسيط تأجير السيارات عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية 2

السفن 77

الوحدات البحرية 55

وسيط الشحن – بحري 225

النقل السككي 2

“اللموزينات” وتاكسي المطار الأكثر إرتكاباً لـ”مخالفات” المرور

جديد المحليات
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