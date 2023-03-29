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جديد المحليات > 6 مهام للأسرة لتعزيز الانضباط المدرسي لدى الأبناء
29/03/2023   5:35 ص

6 مهام للأسرة لتعزيز الانضباط المدرسي لدى الأبناء

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بيّنت وزارة التعليم ممثلةً في منصة مدرستي، المهام التي تأتي على عاتق الأسرة لتعزيز دورها في الانضباط المدرسي لأبنائها من الطلبة والطالبات.

ودعت الوزارة أفراد الأسرة إلى التعاون مع المدرسة؛ لتعزيز مسؤولية الانضباط الذاتي لدى الطلبة، والاطلاع على جميع أنظمة وتعاليم المدرسة ومناقشتها مع الأبناء، مع تعزيز مفهوم الاتجاه الإيجابي تجاه التعلّم لديهم.

كما أوصت بتأمين المتطلبات المدرسية للأبناء ومستلزماتها، والمتابعة المستمرة لتحصيلهم الدراسي، وحثهم على التفاعل مع المعلم في مختلف الأنشطة الدراسية داخل الفصل أو عبر المنصة التعليمية.

دور الأسرة في تعزيز الانضباط المدرسي

وفق “أخبار 24”.

6 مهام للأسرة لتعزيز الانضباط المدرسي لدى الأبناء

جديد المحليات
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